Победы «Зенита» и «Краснодара», «Сити» выиграл Суперкубок Англии, дрим-тим взяла Олимпиаду, Бах покинет пост президента МОК и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Динамо» (1:0) в центральном матче 4-го тура Мир РПЛ. Глушенков вновь забил, а Латышонок отразил пенальти Нгамале на 86-й минуте.
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