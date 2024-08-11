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Не только о футболе

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Победы «Зенита» и «Краснодара», «Сити» выиграл Суперкубок Англии, дрим-тим взяла Олимпиаду, Бах покинет пост президента МОК и другие новости

Победы «Зенита» и «Краснодара», «Сити» выиграл Суперкубок Англии, дрим-тим взяла Олимпиаду, Бах покинет пост президента МОК и другие новости

1. «Зенит» обыграл «Динамо» (1:0) в центральном матче 4-го тура Мир РПЛ. Глушенков вновь забил, а Латышонок отразил пенальти Нгамале на 86-й минуте.

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Комментарии
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Лена Мисько
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3259176.html
«Это не детский сад, а клуб РПЛ». Тюкавин и Личка зарубились из-за пенальти
Sports.ru
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15 час.
КУАТ
- Карраскаль, Тюкавин, Чавес. Нгамале среди них нет.
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14 час.
КУАТ
Благодарю за ссылку.
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14 час.

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