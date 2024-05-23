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Гросси обеспокоился нестабильностью электропитания на ЗАЭС

Гросси обеспокоился нестабильностью электропитания на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоился зависимостью Запорожской атомной электростанции всего от нескольких внешних линий электропередач, передает ТАСС.

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