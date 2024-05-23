Гросси обеспокоился нестабильностью электропитания на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоился зависимостью Запорожской атомной электростанции всего от нескольких внешних линий электропередач, передает ТАСС.
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