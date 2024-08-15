❗️🇺🇦 Те редкие кадры, когда полиция Украины заступилась за своих граждан и пресекла незаконные действия _"Бесславных ублюдков" _из ТЦК👌 📍т.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🇺🇦 Те редкие кадры, когда полиция Украины заступилась за своих граждан и пресекла незаконные действия _"Бесславных ублюдков" _из ТЦК👌 📍т.
Свежие комментарии