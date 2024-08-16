В регионе продолжается ремонт сельских дорог

<p> В Ивановской области по поручению губернатора Станислава Воскресенского планомерно приводят в нормативное состояние не только региональные дороги и улично-дорожную сеть городов, но и большое внимание уделяют сельским дорогам.
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