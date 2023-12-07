Дмитрий Васильев: «Желаю Виролайнен вспомнить свою скорость, скорострельность и точность и стать одной из сильнейших биатлонисток в мире»

Дарья Виролайнен вошла в состав сборной Финляндии на этапы Кубка мира в Хохфильцене и Ленцерхайде. «Конечно, я рад за Дашу.
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