Если видео достоверны, то на одном из аэродромов (в Иркутской области) горит минимум три стратегических бомбардировщика Ту-95.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Если видео достоверны, то на одном из аэродромов (в Иркутской области) горит минимум три стратегических бомбардировщика Ту-95.
Свежие комментарии