ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

США пригрозили Китаю санкционными списками из-за ИИ-алгоритмов

США пригрозили Китаю санкционными списками из-за ИИ-алгоритмов

ВАШИНГТОН, 23 июля, ФедералПресс. Китайские компании из сферы искусственного интеллекта могут попасть под американские санкции за использование метода дистилляции, который в Вашингтоне приравняли к хищению разработок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии