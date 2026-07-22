США пригрозили Китаю санкционными списками из-за ИИ-алгоритмов

ВАШИНГТОН, 23 июля, ФедералПресс. Китайские компании из сферы искусственного интеллекта могут попасть под американские санкции за использование метода дистилляции, который в Вашингтоне приравняли к хищению разработок.
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