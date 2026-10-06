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Журнал «Профиль»

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Госкомпании смогут делать закупки у технологических компаний без конкурса

Госкомпании смогут делать закупки у технологических компаний без конкурса

Новые директивы правительства дают акционерным обществам с государственным участием право покупать товары и услуги у технологических компаний (в том числе малых, МТК) без проведения конкурентных процедур, сообщают в Корпорации МСП 6 октября 2026 года, во вторник.

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