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Освобожденные заложницы прибыли в больницу в Израиле

Освобожденные заложницы прибыли в больницу в Израиле

Три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медицинскую помощь, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

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