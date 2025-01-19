Освобожденные заложницы прибыли в больницу в Израиле

Три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединились со своими семьями и получили медицинскую помощь, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
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