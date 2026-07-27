Слово "русский" тщательно вымарывается из СМИ. В лучшем случае его заменяют на слово "российский", в худшем – ставят стыдливые многоточия.
Михалков: Если сами стесняемся слова "русский", на какое уважение мы рассчитываем?
Комментарии
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Andrey Kosenko
Осмелюсь предположить, что дело не в "Стеснении". Как вариант- в составе лиц, которые имеют "право голоса" (а может и более) в преподнесения информации всем нам, имеются лица НЕ Русской национальности. И именно они "Подстраивают" под себя. Вопрос! Какого х... в наших верхах Русского Государства делают лица не Русской национальности???
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AK
Andrey Kosenko
Повторюсь: "Россия большая. Но каждое "место" надо заслужить и ценить!".
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