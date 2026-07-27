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Царьград

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Михалков: Если сами стесняемся слова "русский", на какое уважение мы рассчитываем?

Михалков: Если сами стесняемся слова "русский", на какое уважение мы рассчитываем?

Слово "русский" тщательно вымарывается из СМИ. В лучшем случае его заменяют на слово "российский", в худшем – ставят стыдливые многоточия.

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Комментарии
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Andrey Kosenko
Осмелюсь предположить, что дело не в &quot;Стеснении&quot;. Как вариант- в составе лиц, которые имеют &quot;право голоса&quot; (а может и более) в преподнесения информации всем нам, имеются лица НЕ Русской национальности. И именно они &quot;Подстраивают&quot; под себя. Вопрос! Какого х... в наших верхах Русского Государства делают лица не Русской национальности???
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1 м.
AK
Andrey Kosenko
Повторюсь: &quot;Россия большая. Но каждое &quot;место&quot; надо заслужить и ценить!&quot;.
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1 м.