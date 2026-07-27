Михалков: Если сами стесняемся слова "русский", на какое уважение мы рассчитываем?

Andrey Kosenko

Осмелюсь предположить, что дело не в "Стеснении". Как вариант- в составе лиц, которые имеют "право голоса" (а может и более) в преподнесения информации всем нам, имеются лица НЕ Русской национальности. И именно они "Подстраивают" под себя. Вопрос! Какого х... в наших верхах Русского Государства делают лица не Русской национальности???