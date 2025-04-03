Роскомнадзор: приказ для борьбы с DDoS, а не слежки в интернете

Роскомнадзор издал приказ, цель которого - обновление мер противодействия DDoS-атакам. Ведомство уточняет, что приказ не предполагает отслеживание действий пользователей или сбор данных об их устройствах, включая использование VPN.
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