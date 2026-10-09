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Орловские новости

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«Акватория знаний» Росводресурсов: узнали, почему болота — это не просто земля, а сложная экосистема

«Акватория знаний» Росводресурсов: узнали, почему болота — это не просто земля, а сложная экосистема

В московской студии медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках спецпроекта «Акватория знаний» (его реализуют Росводресурсы совместно с «Комсомольской правдой») состоялась лекция Вадима Петрова — заместителя директора Единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология».

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