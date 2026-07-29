Мария Василькова: для запуска новых предприятий необходимы энергетические мощности

Поручение президента России Владимира Путина по рекультивации территории бывшего "Усольехимпрома" последовательно исполняется, заявила депутат Госдумы, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности Мария Василькова в рамках заседания штаба по реализации проекта создания федерального центра химии в Усолье-Сибирском.
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