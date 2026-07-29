Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Мария Василькова: для запуска новых предприятий необходимы энергетические мощности

Мария Василькова: для запуска новых предприятий необходимы энергетические мощности

Поручение президента России Владимира Путина по рекультивации территории бывшего "Усольехимпрома" последовательно исполняется, заявила депутат Госдумы, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности Мария Василькова в рамках заседания штаба по реализации проекта создания федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии