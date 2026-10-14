В России сформирован восьмимесячный запас жизненно важных лекарств

Запаса жизненно важных и необходимых лекарств (ЖНВЛП) в России хватит примерно на восемь месяцев. Об этом 14 октября сообщил на заседании комитета Госудумы по охране здоровья заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
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