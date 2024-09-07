Освобожденный из плена ХАМАС россиянин: "Моя душа все еще во тьме"

8 сентября израильтяне вышли на многотысячные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, которых удерживают там уже ровно 11 месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии