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Освобожденный из плена ХАМАС россиянин: "Моя душа все еще во тьме"

8 сентября израильтяне вышли на многотысячные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, которых удерживают там уже ровно 11 месяцев.

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