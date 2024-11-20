Есть ли у кошек чувство насыщения едой: как контролировать вес питомца

Пушистые комочки счастья всё чаще сталкиваются с проблемой лишнего веса. Современные исследования показывают тревожную статистику: по данным Центра изучения питания и благополучия животных, около 8% мурлыкающих питомцев в России страдают от лишних килограммов.
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