«Сколько в стране бездомных, никто точно не знает, поэтому рейтинг оценивает ситуацию косвенно — по 15 связанным с бездомностью показателям: безработице, долгам, доступности жилья, доле живущих в одиночку людей, смертности и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Похитителей челов...
- ЮГ Похитителей челов...
- АС Похитителей челов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым