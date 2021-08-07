Новая «выделенка» заработает в Митино с 10 августа

В столичном районе Митино со вторника, 10 августа, откроют новую «выделенку». Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, выделенная полоса для общественного транспорта заработает на Дубравной улице на северо-западе Москвы.
В столичном районе Митино со вторника, 10 августа, откроют новую «выделенку». Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, выделенная полоса для общественного транспорта заработает на Дубравной улице на северо-западе Москвы.
Свежие комментарии