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Новая «выделенка» заработает в Митино с 10 августа

Новая «выделенка» заработает в Митино с 10 августа

В столичном районе Митино со вторника, 10 августа, откроют новую «выделенку». Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, выделенная полоса для общественного транспорта заработает на Дубравной улице на северо-западе Москвы.

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