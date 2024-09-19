"Организовавшиеся и объединившиеся русские — для абу-бандитов самый страшный ночной кошмар. И абу-бандиты приложат все усилия, чтобы этого не допустить. Желательно - руками самих русских, забывших, какого они роду-племени."

То, что сейчас происходит в информационном поле вокруг "Русской общины" и "Северного человека" было давно предсказуемо.
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