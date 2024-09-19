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"Организовавшиеся и объединившиеся русские — для абу-бандитов самый страшный ночной кошмар. И абу-бандиты приложат все усилия, чтобы этого не допустить. Желательно - руками самих русских, забывших, какого они роду-племени."

"Организовавшиеся и объединившиеся русские — для абу-бандитов самый страшный ночной кошмар. И абу-бандиты приложат все усилия, чтобы этого не допустить. Желательно - руками самих русских, забывших, какого они роду-племени."

То, что сейчас происходит в информационном поле вокруг "Русской общины" и "Северного человека" было давно предсказуемо.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Русская община за народ, защита!!!!
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3 час.
v2794 Валерий
Ты, я вижу, конкретный дебил!
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11 мин.
Валерий Мешалкин
Сегодня проблема с полицией и др.&quot;правоохранительными&quot; органами, поэтому и приходится русским объединяться, потому что на государственные структуры надежды нет.
Ответить
8 мин.

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