Какие праздники отмечают 11 февраля 2025 года: что нельзя делать в это день

Вторник, 11 февраля, — особенный день, наполненный значимыми событиями и праздниками. В этот зимний день во всем мире отмечают Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке, а в православном календаре 11 февраля известно как Лаврентьев день.
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