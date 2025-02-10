Какие праздники отмечают 11 февраля 2025 года: что нельзя делать в это день

Вторник, 11 февраля, — особенный день, наполненный значимыми событиями и праздниками. В этот зимний день во всем мире отмечают Всемирный день больного и Международный день женщин и девочек в науке, а в православном календаре 11 февраля известно как Лаврентьев день.