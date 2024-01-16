Путин впервые высказался о людях без штанов «на каких-то мероприятиях»

У участников СВО и мероприятий, где прыгают без штанов, — разные ценности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, видео с его заявлением опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
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