Новый собственник автозавода в Калуге получит поддержку от государства

Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства. К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников.
Минпромторг РФ поможет новому собственнику завода Volkswagen в Калуге в перезапуске производства. К новому собственнику перешли все доли участия в российских подразделениях концерна, также сохранены рабочие места всех задействованных сотрудников.
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