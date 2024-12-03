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Поляки пришли в ужас от одного действия Киева

Поляки пришли в ужас от одного действия Киева

Читатели польской газеты Gazeta.pl резко раскритиковали украинское руководство после интервью экс-премьера Польши Лешека Миллера телеканалу Polsat News, в котором он заявил, что украинцы никогда не согласятся на эксгумацию жертв Волынской резни.

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