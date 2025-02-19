В Госдуме заявили, что компаниям придется приложить усилия для возвращения в Россию

Данный процесс также потребует значительных инвестиций Ушедшим западным компаниям необходимо будет приложить усилия для возвращения в Россию, сообщил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
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