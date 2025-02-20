Смолянам рассказали о тайне Соборной горы

Данных о ней практически нет В рамках научно-практической конференции, организованной Государственным музеем «Смоленская крепость» в пятый раз, выступил кандидат исторических наук, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль.
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