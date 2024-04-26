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Саратовский депутат Калинин поддержал внедрение передовых образовательных проектов

Саратовский депутат Калинин поддержал внедрение передовых образовательных проектов

Депутат Саратовской областной думы (фракция СРЗП), член комитета по образованию и культуре Вячеслав Калинин принял участие в торжественном мероприятии Общественного совета при Министерстве образования региона.

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