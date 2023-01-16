Военное обозрение

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Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях

Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях

Военный конфликт на Украине выгоден США, прежде всего компаниям военно-промышленного комплекса. Как пишет CNN, Вашингтон воспользовался возможностью и превратил украинскую территорию в одну большую лабораторию для тестирования американских вооружений.

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