5 TV Shows To Watch If You Like Hallmark's Chesapeake Shores

Looking for shows like Chesapeake Shores? These series deliver the romance, family drama, and small-town charm that made the Hallmark hit so addictive.
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