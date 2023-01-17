Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оставил поклонникам странное послание

Покинувший Россию музыкант Никита Пресняков выложил странное видеопослание в своем микроблоге. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова продолжает удивлять публику, причем россияне даже начали сомневаться в адекватности эпатажного артиста.