Инфореактор

1 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Папин - голожопый бездельник конечно завидовал всем кто мог заработать самостоятельно. Этот дибилоид любые деньги гот...Алексей Панин наз...
  • Сергей Федосеев
    ...очерёдной высер чёрного квадрата... - опять ищут скрытые смыслы в простой геометрической фигуре... - бедный чебура...Один из продюсеро...
  • Сергей Федосеев
    ...что-то не пожелал посмотреть старухе с косой в глаза в сырых окопах а умчался на переформирование... - "патриоты" ...SHAMAN рассказал,...

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оставил поклонникам странное послание

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оставил поклонникам странное послание

Покинувший Россию музыкант Никита Пресняков выложил странное видеопослание в своем микроблоге. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова продолжает удивлять публику, причем россияне даже начали сомневаться в адекватности эпатажного артиста.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх