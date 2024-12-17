Кого-то отгородим стеной, кто-то релоцируется на Запад, кто-то затаится. Тех, кто затаился, будем искать и либо депортировать, либо сажать

Андрей

Фантастические прогнозы... Очень бы хотелось провести подобные опросы в Белоруссии и так-же с учётом кто боится, а кто... Может беларусы и не против России, зато немалая их часть больше тяготеет к Польше.... Ну и по поводу вхождение в состав РФ Украины... Если кто желает ухудшить свое благосостояние и довести Россию до развала, тот может и хочет вхождение Украины в состав РФ... Лично я думаю, что необходимо демилитизировать "У" и оставить ее только в нейтральном статусе... И пусть эта "У" висит на шее ЕС, стагнируя ее экономику... А жителям России стоит хорошенько подумать стоит ли вешать этот хомут, под названием Украина, на свою шею... Как говорят специалисты только полицейских сил туда понадобиться не менее 600 тысяч, плюс армейские силы... Миллионы украинских пенсионеров, более двух миллионов инвалидов которые воевали против России, а также больницы, школы.. Разрушенная экономика, предприятия, энергетика, дороги, мосты, дома... Боюсь, что россиянам резко "поплохеет" от вхожения этих территорий.... То-то западные страны обрадуются сбросить такой хомут на шею России!