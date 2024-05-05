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Украинские боевики сбросили на Еленовку взрывоопасный предмет с беспилотника

Украинские боевики сбросили на Еленовку взрывоопасный предмет с беспилотника

Украинские боевики атаковали поселок Еленовку, расположенный всего в 10 км от Донецка. Они сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА, об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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