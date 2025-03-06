Историк-медиевист — о путешествии вина по истории мировой культуры

Олег Воскобойников, ординарный профессор НИУ ВШЭ, сооснователь образовательного проекта «Страдариум» Около 1225 года Анри д’Андели, поэт ученый и веселый, написал на старофранцузском поэму в 200 строк: «Битву вин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии