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Газета.ру

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Евродепутат Блага назвал абсурдом размещение западных миротворцев на Украине

Евродепутат Блага назвал абсурдом размещение западных миротворцев на Украине

Дискуссии о потенциальном размещении миротворческих сил стран Западной Европы на Украине являются абсурдом, поскольку такие силы должны быть беспристрастными, а Запад давно стал заинтересованной частью продолжающегося конфликта.

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