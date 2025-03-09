Дискуссии о потенциальном размещении миротворческих сил стран Западной Европы на Украине являются абсурдом, поскольку такие силы должны быть беспристрастными, а Запад давно стал заинтересованной частью продолжающегося конфликта.
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