Американская разведка сосредоточит усилия на СНГ и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что американская разведка будет концентрировать усилия на постсоветском пространстве и в Азиатско-Тихоокеанском регионе по требованиям новой администрации США, что обусловлено необходимостью повышения эффективности.