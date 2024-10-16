Как подготовить автомобиль к приморской зиме?

Поддерживать удовлетворительное состояние своего автомобиля и своевременно его обслуживать – дело регулярное, однако, именно в преддверии наступления холодов автовладельцам необходимо обратить внимание на все составляющие транспорта: двигатель, электронику, ходовку, тормозную систему.
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