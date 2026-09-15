Олар Отунну предложил ООН организовать мирную конференцию по Украине

Олар Отунну, бывший постпред Уганды при ООН, призвал к срочной организации глобальной мирной конференции для завершения конфликта на Украине.
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