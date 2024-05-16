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Алена Жигалова защитила Бузову после критики Гагариной

Алена Жигалова защитила Бузову после критики Гагариной

Известная журналистка Алена Жигалова вступилась за Ольгу Бузову после критики со стороны певицы Полины Гагариной.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А что Бузова талантливая певица?! А если убрать « фанеру»?! Останутся только фитнесс- упражнения на сцене в купальнике и это можно назвать творчеством?! Уважаемая журналистка, сходите в консерваторию и послушайте как поют те, кого Бог наградил талантом. И они тоже много трудятся, имея талант.
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