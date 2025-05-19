"Ъ": роботы-доставщики могут стать полноценными участниками дорожного движения

Роботов-доставщиков могут снабдить номерами, а также ограничить скорость их движения до 25 км/ч. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные проекта нового экспериментального правового режима (ЭПР), который министерству экономического развития РФ представила компания "Яндекс".