"Ъ": роботы-доставщики могут стать полноценными участниками дорожного движения

Роботов-доставщиков могут снабдить номерами, а также ограничить скорость их движения до 25 км/ч. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные проекта нового экспериментального правового режима (ЭПР), который министерству экономического развития РФ представила компания "Яндекс".
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