Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Госдеп анонсировал «сотни сокрушительных санкций» в новом пакете мер против РФ

Госдеп анонсировал «сотни сокрушительных санкций» в новом пакете мер против РФ

Новый пакет антироссийских санкций США будет содержать огромное количество ограничений. Ожидается, что его примут в ближайшие дни, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

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