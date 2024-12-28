Самый длинный символ года создали с помощью 3D-печати на «Робостанции» ВДНХ

Самую большую в мире 3D-печатную модель змеи создали на выставке «Робостанция» на ВДНХ. Символ 2025 года, отражающий мудрость, гибкость и проницательность, воплощен в грандиозном масштабе: змея состоит из 23 тысяч сегментов, ее общая длина составляет 50 метров, а на печать и сборку потребовалось более 380 часов.