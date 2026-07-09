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Вот история

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Переломный момент: как снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году меняет правила сохранения капитала

Переломный момент: как снижение ключевой ставки ЦБ в 2026 году меняет правила сохранения капитала

ЦБ снижает ключевую ставку: Куда вложить деньги в 2026 году, чтобы не потерять их?ЦБ снижает ключевую ставку: Куда вложить деньги в 2026 году, чтобы не потерять их? Когда видишь в новостях заголовки о снижении ключевой ставки, поначалу кажется, что это событие далекое от личного кошелька.

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