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Парламентская газета

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Росстат: Рост цен на бензин ускорился до 6,88%

Росстат: Рост цен на бензин ускорился до 6,88%

Рост цен на бензин в России в июне ускорился до 6,88%. Такие данные приводит 10 июля Росстат.  Уточняется, что потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года выросли в сравнении с предыдущим месяцем на 6,88% после увеличения на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе.

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