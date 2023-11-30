В «Мед-Фуде» заявили о признаках недобросовестной конкуренции

В «Мед-Фуд» на протяжении месяца продолжается проверка краевого Управления Роспотребнадзора, связанная с двумя случаями выявления симптомов дисфункции желудочно-кишечного тракта в читинском роддоме и Краевой детской больнице.
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