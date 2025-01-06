Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

17 подписчиков

Замена газового счетчика: когда нужно делать, какие сроки и кому поручить

Замена газового счетчика: когда нужно делать, какие сроки и кому поручить

Замену газового счетчика нужно проводить вовремя. Если вы пропустили срок, то получите штраф. Как этого избежать — в подробной инструкции Газовый счетчик — это устройство, которое контролирует расход газа в многоквартирных и частных домах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх