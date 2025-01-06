Замена газового счетчика: когда нужно делать, какие сроки и кому поручить

Замену газового счетчика нужно проводить вовремя. Если вы пропустили срок, то получите штраф. Как этого избежать — в подробной инструкции Газовый счетчик — это устройство, которое контролирует расход газа в многоквартирных и частных домах.
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