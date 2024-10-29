Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии в одностороннем порядке

Верховный суд РФ признал незаконной практику одностороннего введения новых комиссий банками. Такое решение было принято после судебного разбирательства, инициатором которого стал житель Мурманска, столкнувшийся с подобной ситуацией.
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