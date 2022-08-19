Эксперт объяснила, стоит ли делать ламинирование ресниц

Эксперт объяснила, стоит ли делать ламинирование ресницСодержание статьи: Что такое ламинирование ресниц Кому подходит ламинирование ресниц Плюсы и минусы процедуры Как проходит ламинирование ресниц Как ухаживать за ресницами после процедуры Как долго держится эффект Ресницы из бесплатного фотобанкаПро ламинирование ресниц, плюсы и минусы процедуры рассказала Анастасия Сидорова – автор курса по уходу за волосами, член союза трихологов, создатель собственного косметического бренда Sid Systems.