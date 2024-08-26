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Регион 29

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Этой ночью автомобилистам мосты не помеха!

Разводить мосты в ближайшие сутки не планируется.Разводить мосты в ближайшие сутки не планируется.Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 26 на 27 августа Краснофлотский и Северодвинский мосты не разводятся.

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