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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиол продлил контракт с «Сити» до 2031 года. «Реал» интересовался защитником (Фабрицио Романо)

Йошко Гвардиол подписал новый контракт с « Манчестер Сити », сообщает инсайдер Фабрицио Романо .  Новое соглашение рассчитано до июня 2031 года.

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