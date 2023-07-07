В Пермский край в начале следующей недели придет 37-градусная жара

Снижение температуры начнется лишь с 12 июля.В Прикамье продолжается период аномальной жары. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Перми воздух прогреется до +35 градусов, а в южных районах температура поднимется до +37 градусов.
Снижение температуры начнется лишь с 12 июля.В Прикамье продолжается период аномальной жары. По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Перми воздух прогреется до +35 градусов, а в южных районах температура поднимется до +37 градусов.
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