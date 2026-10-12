DOJ Lacks Authority To Check Voter Lists Against Immigration Database, Judge Says Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The Department of Justice (DOJ) cannot take the names of registered voters and compare them against a federal immigration database, a federal judge has ruled.
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